[Vídeo] Els informatius d'Intereconomía mesclen Trapero amb un assassinat d'ETA

Atenció al ridícul espantós i esperpèntic que fa el falangista. Per cert, va dedicar tot un monogràfic al periodista radical unionista.

García Serrano, que ha insultat greument Anna Gabriel, Marina Geli, polítics homosexuals i a tots els catalans sobiranistes, en un discurs solemne fica la pota fins al fons. Tal com explica el diari Ara, l'agent assassinat el 2007 es deia de cognoms Trapero Blázquez. El Major dels Mossos es diu Trapero Álvarez.

El falangista confés Eduardo García Serrano feia l'editorial, com cada vespre, a les notícies d'Interecnomia. Fou dilluns a la nit i es va inventar de manera matussera que Josep Lluís Trapero tenia un germà Guardia Civil que va ser assassinat a França. El crim l'hauria comès la banda ETA.

