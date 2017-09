El missatge dels catalans que ja han votat en el referèndum de l'1 d'octubre

Última actualització Dimecres, 27 de setembre de 2017 20:50 h

Els catalans a l'exterior animen els de casa des de les xarxes socials a seguir lluitant pels seus drets

Més de 6.500 catalans dels 7.000 inscrits en el registre de catalans a l'exterior ja han votat en el referèndum del pròxim 1 d'octubre. Des de Nàpols, Tanzània, Bolívia, Mèxic, Estats Units, Moçambic, la Xina o -fins i tot- des de Galícia... La plataforma 'Catalans al món', un projecte per posar en contacte els catalans arreu, ha llençat un vídeo on els que ja han votat animen els catalans a mantenir-se forts per acudir a les urnes el proper diumenge.







Les xarxes socials s'han omplert durant els darrers dies de missatges dels catalans que han tingut el privilegi de ser els primers a votar en el referèndum. Molts ho han compartit -alguns amb la butlleta a la mà- amb frases com "jo ja he votat i em consideren una delinqüent", "sóc il·legal i m'encanta" o "es tracta d'una qüestió de democràcia i de dignitat personal".Per tenir dret a vot, els catalans que viuen fora de casa havien de complir amb les condicions de tenir residència permanent a l'exterior, estar inscrits al Cens Espanyol de Residents Absents (CERA) i al registre de catalans residents a l'exterior. De fet, els més despistats s'han lamentat de no poder votar pel fet que els va faltar informació i el 6 de setembre, quan es va aprovar la llei del referèndum, no estaven inscrits a aquest registre. Altres, han preferit fer milers de quilòmetres fins a Catalunya per ser ells mateixos qui introdueixen els seus vots a les urnes l'1 d'octubre."Els catalans al món ja hem votat i us volem donar molt valor i coratge als que ho fareu des de casa", manifesten al vídeo de 'Catalans al món". Des d'Internet, molts han demanat als de casa que "ells que poden" han de votar per tots els mitjans. "Ara us toca a vosaltres, no ens falleu", han sentenciat.