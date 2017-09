L'1-O fa que el sistema judicial espanyol es col·lapsi i entri en crisi

Última actualització Dimecres, 27 de setembre de 2017 20:00 h

El tribunal ordena a la Fiscalia que "cessi" qualsevol investigació relacionada amb el referèndum

7 ( 3 vots ) Carregant Carregant



El sistema judicial espanyol ha col·lapsat i ha entrat en contradicció. Ara mateix, totes les actuacions que estava duent a terme la Fiscalia han quedat congelades i la la magistrada que instrueix la causa contra el Govern li ha ordenat que "cessi" qualsevol investigació relacionada amb el referèndum i que deixi d'emetre diligències, actuacions i instruccions.

Una de dues: o la justícia espanyola no sap el que es fa o tira pel dret saben que el que fa és il·legal



El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat als Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la policia espanyola que "impedeixin, fins a l'1 d'octubre, la utilització de locals o edificis públics per a la preparació de la celebració del referèndum", i el mateix diumenge que "impedeixin la seva obertura, procedint, en el seu cas, al tancament de tots aquells que s'haguessin arribat a obrir". Igualment, també ordena impedir l'activitat o obertura dels establiments públics que s'usin com a infraestructura logística o de càlcul, com els centres de processament, recepció, recompte i gestió de vots. Amb aquesta ordre, la magistrada que instrueix la causa contra el Govern, dóna cobertura judicial a la instrucció feta aquest dimarts per la fiscalia, a qui ordena, a més, que cessi qualsevol "diligència, actuació i instrucció" que realitzés en relació a aquests fets.

On queden les ordes de la Fiscalia?

Ara, amb aquesta acció del TSJC, la pròpia justícia espanyola ha quedat en fals, ja que entra en contradicció entre els seus òrgans. De fet, no deixa de ser una desautorització.

No es pot tancar un centre abans que obri

Una altra contradicció és que les ordres de la jutge de tancar els col·legis preventivament no és possible perquè per tancar-los s'han d'esperar primer que els obrin, un fet que voldria dir que no es poden precintar prèviament.

Notícies relacionades