El Govern Espanyol boicoteja que Barcelona tingui l'Agència del Medicament

Última actualització Dijous, 28 de setembre de 2017 05:00 h

La ministra Dolors Montserrat busca excuses i barreja l'1-O per retardar la presentació de la candidatura de Barcelona com a seu de l'Agència del Medicament

D'aquesta manera, amaga que en realitat el PP no vol que "un territori secessionista" tingui una seu europea. El Gobierno mai ha volgut que Barcelona sigui la seu de l'Agència del Medicament, de la mateixa manera que no vol construir el corredor del mediterrani i ha retardat fins a l'infinit l'alta velocitat Madrid-Barcelona-París.

La presentació de la candidatura estava prevista per aquest dilluns 25 de setembre a Brussel·les, però l'executiu de Mariano Rajoy l'ha ajornat fins passat el referèndum, durant el mes d'octubre, de moment sense data. La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha assegurat durant una entrevista a RAC1 que aquesta decisió no té res a veure amb la situació política a Catalunya i ha apuntat que la decisió s'ha pres pel motiu que el ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, es troba als Estats Units acompanyant el president espanyol a la reunió amb Donald Trump, a més de coincidir amb la presentació de la candidatura de Milà.també després de l'1-O. Ho va advertir ahir la CUP.Madrid, per tant, segueix amb la línia dura amb el beneplàcit del PSOE, que acata i no protesta per la repressió i bel·ligerància cap a Catalunya i els catalans. El premi d'una seu europea és un regal inacceptable pels traïdors trenca pàtries. Com que no tenen cap alternativa fiable a la resta de l'Estat, han posat el seu vot al servei d'altres candidatures.Aquesta és la decisió presa per la Moncloa que ha vist que saltar-se la llei li surt completament gratis. Només algunes protestes minses dels entorns de Podemos han aportat un mínim contrapunt a la Meseta. El PP veu amb satisfacció el silenci del PSOE, el paper submís del PSC, que tenen agafat per la corrupció silenciada per l'estat del 3%, i la total complicitat de Ciudadanos.