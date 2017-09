Mireia Boya, als comuns: “no és una mobilització ni un procés participatiu. Si guanya el sí, proclamarem la independència”

Turull i les urnes del fons del mar

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha arribat a l’acte amb la data marcada en el calendari: aquest dimecres feia dos anys de les eleccions del 27-S que van traslladar al Parlament la majoria sobiranista i 42 de les darreres execucions del règim franquista. “Aleshores no hi havia llibertat d’expressió ni dret de reunió, s’obria la correspondència i es cantava ‘L’estaca’. Us sona tot això?”, ha preguntat als assistents.

En aquest sentit, s’ha referit al “discurs de la por” de l’estat espanyol i ha assegurat que “són ells els que la tenen, perquè veuen que votarem i marxarem”. En un discurs marcat pel rebuig als pòsits de la dictadura franquista que encara avui queden a Espanya, Turull ha recriminat el govern espanyol que actuï “com al segle passat” en “una batalla contra gent lliure del segle XXI” amb urnes i paperetes com a única arma. “Tenen fiscals, el Tribunal Constitucional, el “chiquipark” aquest que han posat al port; però no tenen la gent”, ha sentenciat entre aplaudiments i riures.

Jordi Cuixart: “si ens detenen a en Jordi Sànchez o a mi, no perdem el focus d’anar a votar diumenge”

En el dia en que s’ha fet públic que l’Audiència Nacional accepta a tràmit la querella per sedició que acusa Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart per la crida a les mobilitzacions a la Gran Via de Barcelona amb motiu dels escorcolls i detencions de càrrecs públics la setmana passada, el president d’Òmnium Cultural ha pujat a l’escenari entre crits de “no estàs sol”. “‘Si ens detenen a en Jordi Sànchez o a mi, no ens desorganitzem, no perdem el focus, que és votar diumenge. Que no ens despistin del nostre objectiu principal”, ha demanat.

En aquest sentit, ha insistit que la lluita de Catalunya és la lluita per la democràcia i “si ens toquen a un ens toquen a tots”. Ha fet una crida a la mobilització permanent, ha agraït la lluita dels universitaris i ha desafiat la fiscalia: "Si del que se'ns acusa és de sedició per cridar a la mobilització permanent, tenen raó. Ho tornarem a fer, tothom al carrer!", ha exclamat després de recordar que no té cap intenció d’amagar-se.









Reminiscències del franquisme "El règim del 78 ha caducat i fa temps que el poble avisa". D’aquesta manera i referint-se als moviments del 15-M ha advertit l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, al govern espanyol que els aires de canvi que es respiren a Catalunya arribaran a “tots els pobles d’Espanya” des d'una república catalana “lliure, social i democràtica". Sabater ha centrat el seu discurs en la necessitat de defensar els drets socials i polítics des dels Ajuntaments, “recuperant la vitalitat” per vèncer una dictadura que “Franco va deixar ben lligada”. En aquest sentit, ha reivindicat el paper del municipalisme i ha recordat els batlles que -com ella mateixa- “sense dubtar” i “malgrat la persecució i greuges antidemocràtics" han fet costat al dret a decidir del poble català. Des del públic, han respost amb un càntic dirigit a l’exalcalde de la tercera ciutat més poblada de Catalunya: “que voti Albiol!”. Al seu torn, la professora de la UAB i membre del secretariat de l’ANC, Eulàlia Subirà ha destacat la implicació de la comunitat universitària en la defensa del referèndum. “Diumenge, tots hi serem dues hores abans, ajudarem aquells avis que van perduts, contribuint a que s'obrin les meses i es pugui votar… Per aquesta república que volem, per aquest temps iniciàtic que esperem que començarà el 2 d'octubre", ha dit. Ha aclarit que, com en la lluita antifranquista, el paper dels alumnes i professors universitaris serà essencial per guanyar i s’ha mostrat convençuda que la nova república catalana pugui anar de la mà d’una "reforma universitària que faciliti els estudis a tothom, amb matrícula gratuïta, en universitats públiques i catalanes". Com no podia ser d’una altra manera, l’acte central d’Universitats per la República ha acabat entonant ‘L’Estaca’ de Lluís Llach. El “diputat accidental i transitori” -com ell mateix s’ha anomenat- ha lloat la "llibertat creativa democràtica sense precedents" que han fet néixer les repressions dels “hereus del franquisme” prohibint votar el referèndum. "Sóc vell, però tinc ganes de parlar del futur, i allò que ens convoca és que hem creat un projecte de futur que ens fascina i ens commou", ha conclòs. Els representants dels estudiants, Jordi Vives i Marta Rosique, han fet una crida a continuar mobilitzats fins a la celebració del referèndum el pròxim diumenge. Venen quatre dies “en que ens ho juguem tot” i Cuixart ha demanat la col·laboració de tothom perquè “no hi hagi cap català sense la seva papereta” i tothom sàpiga on ha de votar diumenge. Davant la censura de l’estat espanyol pel que fa a la informació relacionada amb el referèndum, ha celebrat que "en cinc hores ja hi ha més de 25.000 persones compromeses amb Escoles obertes, per organitzar que tothom pugui votar, els del sí i els del no".

Seguint els passos de Boya, el conseller de la Presidència ha demanat un aplaudiment pels agents de la Guàrdia Civil que -ha dit- vigilaven l’acte vestits de paisà. “Benvinguts a Catalunya, és un país fantàstic”, ha cridat també ironitzant sobre la manera com els agents traduirien els parlaments. “Quan us preguntin on són les urnes, dieu-los que són al fons del mar i que marxin amb el vaixell a buscar-les”, ha bromejat. Finalment, ha assegurat que tot és a punt per votar i ha cridat a la mobilització per “desbordar, com un tsunami democràtic, la repressió i la suspensió de drets”.