[Vídeo] El Saló Eròtic al costat del referèndum

També condemnen "qualsevol acció repressora que posi en perill la normalitat de les llibertats". En aquesta línia, el vídeo titulat Normal, recull que "normal és poder decidir que volem ser, és no renunciar, és poder expressar-nos en grup i celebrar lliurement la diversitat". Finalment es planteja de forma contundent: si la nostra llibertat et molesta, potser t'hauries de plantejar si ets normal?".

"Quan la censura i la repressió es converteixen en normal, caldria plantejar-se què és el normal". Així comença el vídeo promocional d'aquest any del Saló Eròtic de Barcelona. És la resposta d'una de les protagonistes de l'espot després d'escoltar els àudios dels registres i detencions de càrrecs de la Generalitat el passat 20 de setembre.

