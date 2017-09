Colau busca mediació a la UE

Última actualització Dijous, 28 de setembre de 2017 09:30 h

L'alcaldessa de Barcelona envia una carta a 27 alcaldes i detalla que demanarà a la Comissió Europea una solució democràtica del conflicte

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



En la missiva, amb data de 27 de setembre, l'alcaldessa també demana als seus homòlegs que, en la mesura del possible, traslladin aquesta voluntat de diàleg a totes les instàncies que creen convenients.

Colau, que deixa clar que no és independentista i no està d'acord amb la via unilateral seguida pel Govern, evidencia la seva alarma per la "resposta repressiva" que ha emprès el Govern central per impedir el referèndum d'aquest diumenge 1 d'octubre.

"Un salt qualitatiu"

Al seu judici, això suposa "un salt qualitatiu" en la judicialització del conflicte català i, a més, deplora que la seva aplicació està suposant un augment de la tensió social, bloquejant una sortida dialogada.





He enviado esta carta a 27 alcaldes de ciudades europeas pidiendo apoyo a la petición de BCN para que la UE se implique en la crisi Cat/Esp pic.twitter.com/wZ4vDQFQAP — Ada Colau (@AdaColau) 28 de septiembre de 2017 En la carta, l'alcaldessa enumera el que qualifica de "fets greus": amenaces de detenció a 700 alcaldes, el tancament de webs governamentals i d'entitats de la societat civil, la detenció d'alts càrrecs, interrogatoris i intimidacions a directors d'escoles, així com l'enviament massiu de forces d'intervenció policial a Catalunya, segons ha dit.

Notícies relacionades