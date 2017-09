Un diari unionista assegura que milers d'anarquistes han vingut a destrossar Barcelona per l'1-O

No hi ha cap vot

Fonts policials dels diferents cossos que conviuen a Catalunya, es preparen per a una batalla campal el pròxim diumenge. Així ho explica el diari digital Crónica Global. Malgrat tot, ressalta que no serà pels ciutadans que pretenen participar en el referèndum sinó per un suposat col·lectiu anarquista arribat a Barcelona aquesta setmana.