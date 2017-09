La Guardia Civil reté 14 militants d'ERC a Molins de Rei

Militants i simpatitzants d'ERC s'havien reunit per parlar de les accions de campanya i repartir paperetes quan agents de la Guardia Civil els han retingut. Així ho denunciava a través del seu compte de Twitter el secretari d'Organització d'ERC al Baix Llobregat, Gerard Fernández.L'incident, a tres dies del referèndum de l'1-O, ha fet que càrrecs del partit cridessin a la mobilització. Un grup de gent s'ha desplaçat fins allà per donar suport, però finalment, els agents els han deixat lliures i han pogut tornar a casa.

#1 Synera Barcelona Barcelona 28 de setembre de 2017, 12.01 h La dictadura espanyo9la en acció.



El règim de Franco al descobert



Algú en dubte?





