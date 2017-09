Un expert de l' ONU assegura que l'autodeterminació és un dret relacionat amb la democràcia

Última actualització Dijous, 28 de setembre de 2017 13:00 h

"És inconcebible que a Europa reprimeixi la llibertat d'expressió"

L'expert independent de l'ONU, Alfred-Maurice de Zayas, proposa que les Nacions Unides facin de mediadora i ajudin a organitzar el referèndum d'autodeterminació a Catalunya.

De Zayas així ho ha traslladat en dues ocasions al secretari general de l'organització: la primera, a l'abril, i la segona recentment. Després dels fets ocorreguts els darrers dies, "la proposta sembla ara molt més urgent", sentencia.



L'expert independent de l'ONU per a la promoció de la democràcia assegura que els catalans tenen "absolutament" el dret de pronunciar-se i ho compara amb processos com el d'Escòcia o el Quebec. "Que es pronunciïn a favor o en contra no és assumpte meu, però és indispensable que tinguin aquest dret", assenyala.



En aquest sentit, De Zayas critica que és "inconcebible" que a Europa es "reprimeixi" l'exercici de la llibertat d'expressió en la forma d'un referèndum.



L'ONU i el Dret d'Autodeterminació



L'expert considera que el dret a l'autodeterminació pertany als "pobles" i afegeix que aquest dret "fonamental" es troba dins de la Carta de les Nacions Unides i del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.



La funció de les Nacions Unides és prevenir conflictes "facilitant el diàleg i organitzant i monitorar referèndums", afirma de Zayas.



En aquest sentit explica que no només ha demanat al secretari general l'organització d'un referèndum a Catalunya, sinó també al Kurdistan o a Sri Lanka. De moment, diu que les seves propostes no han estat estudiades, ja que "la burocràcia" interna d'una organització de la magnitud de l'ONU "va lenta".