Catalá amenaça Puigdemont per evitar la DUI

28 de setembre de 2017, 13.24 h

#1 Aquest gavatx poca-solta i botifler d'en Valls, més a més ha dit: que la independència de Catalunya, seria la fi d'europa. Doncs sap què li dic Sr. Feixista Bejota: que per a molts de catalans, europa, en minúscula, ha mort. O sigui que, per què europa no es mori, nosaltres els catalans (Vós no en sou ni en sereu mai de català), hem de ser solidaris com sempre, hem de permetre que se'ns insulti i se'ns denigri cada dia, que vulguin anihilar el nostre idioma, que se'ns menystingui en ... Llegir més