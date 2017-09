De Guindos, a la desesperada, obre la porta a un concert econòmic per Catalunya

Última actualització Dijous, 28 de setembre de 2017 12:30 h

El ministre d'Economia assegura que la independència seria ''dolentíssima'' per als catalans i ''molt dolenta'' per a Espanya

8 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



El ministre d'Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, no ha descartat la possibilitat de negociar un concert econòmic per a Catalunya tot i que ha advertit que per fer-ho caldria modificar la Constitució.

De Guindos ha subratllat que ''no hi ha res escrit sobre pedra'' i per tant tot es pot modificar però sempre respectant les ''regles'' i els procediments legals que estan establerts, segons ha defensat en una entrevista al programa Els matins de TV3.



En relació amb el conflicte català, De Guindos ha negat la manca de diàleg per part del govern espanyol amb la Generalitat i ha recordat que el seu Ministeri sempre ha estat al costat del Govern per evitar ''la suspensió de pagaments'' de les seves finances. El ministre ha dit que la independència seria ''dolentíssima'' per a Catalunya i ''molt dolenta'' per a Espanya.

Notícies relacionades