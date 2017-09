Última actualització Dijous, 28 de setembre de 2017 13:30 h

"Cantem ben alt i ben fort. #Votarem"

4 ( 4 vots ) Carregant Carregant



El futbolista català del FC Barcelona, Gerard Piqué, que ja va fer un tuit fa uns dies recriminant el comportament de la Guardia Civil a Catalunya ara hi ha tornat però amb un discurs netament polític i posicionant-se a favor del referèndum de l'1 d'octubre.

Al més pur estil Jordi Cuixart (de fet, el que ha escrit el futbolista si es llegeix de manera èpica, podria semblar el final d'un discurs grandiloqüent a qualsevol plaça de Catalunya), Gerard Piqué exclama: "Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem"

Les seves paraules en 140 caràcters tenen una doble força. Per una banda desafia l'Estat i el Gobierno i es posiciona clarament a favor d'un acte que es considera il·legal des de la Meseta. D'altra banda, avisa de les males arts de l'Estat: "no els donem cap excusa" i ho diu en referència a la resistència pacífica perquè els cossos de seguretat espanyols aprofitaran qualsevol espurna per carregar.



Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de setembre de 2017

Notícies relacionades