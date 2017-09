[Vídeo] El ministeri de l'Interior dona per fet que hi haurà 1-O

El 9N va ser una botifarrada, l'1-O un pícnic. Sense voler el ministeri de l'Interior acaba d'admetre que el referèndum es podrà celebrar pic.twitter.com/FmSB6Oiu7L — Joan Solé (@JoanSole_) 28 de setembre de 2017

En la roda de premsa posterior a la trobada al Palau Reial de Pedralbes, per tractar de la coordinació policial en motiu del referèndum independentista, José Antonio Nieto, secretari d'Estat de Seguretat i número dos del ministeri de l'Interior, ha admès que diumenge es podrà celebrar la votació, tot i que el titlla de "pícnic": "diumenge es podrà celebrar, ja sigui amb un pícnic o una manifestació, com vulgui, podrà exterioritzar el seu sentiment però no serà sense violentar la llei que és el que hem d'intentar tots".