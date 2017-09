El sindicat de la Policia Nacional garanteix que l'1-O es podrà votar sense incidents

Última actualització Dijous, 28 de setembre de 2017 15:55 h

El president del SPP avisa que els agents es limitaran a garantir l'ordre públic

El referèndum de l'1 d'octubre tindrà la mateixa cobertura policial que qualsevol procés electoral. Segons el president del Sindicat Professional de la Policia SPP, José Antonio Calleja, la presència de més agents al territori català no va lligat al fet que hi hagi censura aquest diumenge.







Importantíssim per frenar la por, sobretot de la gent gran. El sindicat de la Policia Nacional garanteix un 1-O sense incidents pic.twitter.com/EgdSycUgmb — Joan Solé (@JoanSole_) 28 de setembre de 2017

Hi havia molts dubtes sobre el paper que tindria la Policia Nacional aquest diumenge durant la votació, de fet, hi havia lectures interessades que afirmaven que exercirien un paper violent per evitar les urnes. Res més enllà de la realitat, segons el president del Sindicat Professional de la Policia SPP, José Antonio Calleja, la Policia Nacional "simplement" es dedicarà a "garantir" els "lliures drets i llibertats dels ciutadans". En aquest sentit, Calleja ha garantit que "per a res" la policia "atacarà o pegarà una àvia".