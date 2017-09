La Guàrdia Urbana de Tarragona requisa les urnes municipals

JCV Sta. Cristina d'Aro Sta. Cristina d'Aro

28 de setembre de 2017, 20.16 h

#7 Soliciolistos haurien de ser els dos individus de mala nissaga que heu esmentat.

A mi m'agradaria saber, què hi entenen aquests dromedaris, amb perdó d'aquells pacífics animals, per democràcia.

És insultant quan ells, els sociates, i els Peperros s'emplenen de seva fastigosa boca amb la paraula "estado de derecho". És inadmissible i és com he dit abans, insultant, per no dir paraules més grosses.

Precisament ells, els sociates. Ai! si aquells que van morir per la llibertat aixequessi...