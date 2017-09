El vídeo que el PP no voldria que veiessis

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

28 de setembre de 2017, 19.28 h

Arriben a Barcelona els primers membres de la delegació parlamentària internacional que faran seguiment de l'1-O.



L'expresident d'Eslovènia exigeix a l'Estat que aturi "les amenaces d'intervenció militar".









No hi ha pitjor dictadura que un estat dictatorial, com espanya, que es pensa que es una democràcia!

There is no worse dictatorship than a dictatorial state, like Spain, that is thought to be a democracy!