[Fotos] Els estudiants apuntalen la lluita a favor del referèndum

Última actualització Dijous, 28 de setembre de 2017 20:00 h

Concentració massiva en la jornada de vaga general estudiantil

Milers i milers d’estudiants han omplert els carrers de Barcelona aquest migdia en la marxa convocada per Universitats per la República en defensa del referèndum i demanant el sí a la independència per l'1-O.

CRÒNICA | Alba Garcia @a_garciaavila Ho han tornat a fer. Han tornat a sortir al carrer. Han tornat a cridar. Pancartes, cartells, banderes, urnes i punys sobrevolaven els caps de la multitud. Un riu infinit de gent ha marxat des de la Plaça Universitat fins a, simbòlicament, la plaça dels Països Catalans per reclamar que ells, els estudiants, reforcen la mobilització a favor del referèndum.





A les 12.00h del migdia, la plaça Universitat estava plena de gom a gom. Unes gotes tímides de pluja queien sobre els caps dels estudiants, atents als parlaments dels membres dels col·lectius universitaris, en un ambient festiu però molt reivindicatiu.

Sobre l'escenari, la portaveu de la plataforma Universitats per la República, Marta Rosique, ha afirmat que "som tants que estan espantats". I ha assegurat que "davant la vulneració de les nostres llibertats, sortim al carrer i fem campanya!".

Sota el lema 'Buidem les aules, defensem el referèndum', més de 80.000 universitaris, segons els organitzadors, han començat a marxar per la Gran Via a crits de "votarem" i "els carrers seran sempre nostres". Les gotes de pluja es retiraven per donar pas a uns, també, tímids raigs de sol.







Durant el recorregut, entre càntics i missatges, els veïns de la Gran Via sortien als balcons per expressar el seu suport amb els estudiants i han provocat aplaudiments espontanis entre els joves després de fer una cassolada improvisada.







El sol s'ha deixat veure a la 13.30h i ha posat llum a l'entrada inesperada d'uns cent bombers que s'han sumat a la manifestació. Com uns universitaris més, el cos s'ha unit a la marxa fins a arribar a Plaça Espanya i s'han ofert per mantenir la seguretat fins el final del recorregut.





Amb aquesta mobilització massiva, els estudiants han demostrat que apuntalen el moviment a favor del referèndum, les llibertats i la democràcia. I no queda cap dubte que, si fa falta, tornaran a buidar les aules i sortir al carrer.























Un cop a Plaça Espanya, s'ha girat pel carrer Tarragona fins a la plaça dels Països Catalans, on s'han repartit cartells oficials del referèndum per empaperar tot el país. Allà, els organitzadors han fet una crida a fer campanya pel referèndum de l'1-O, motiu pel qual mantenen convocada la vaga també per demà divendres.Amb aquesta mobilització massiva, els estudiants han demostrat que apuntalen el moviment a favor del referèndum, les llibertats i la democràcia. I no queda cap dubte que, si fa falta, tornaran a buidar les aules i sortir al carrer.

