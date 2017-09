Ridícul de la Guàrdia Civil: requisa urnes del FCBarcelona pensant-se que eren per l'1-O

El batlle, en una altra piulada, ha apuntat que "la reflexió que hem d'escampar arreu del món és que hi ha molts efectius a Catalunya perseguint urnes i no terroristes o delinqüents".

Desmenteixo totalment que s'hagin requisat urnes en l'operació d'aquesta tarda a Igualada. Propaganda per desanimar-nos. Recordeu, votarem!

Castells també ha piulat a les xarxes que ha "acompanyat" les empreses registrades "donant suport i assegurant que el registre fos estrictament legal". De fet, la Guàrdia Civil s'ha personat a primera hora de la tarda a les oficines de l'empresa i, posteriorment, s'ha desplaçat fins al magatzem que es troba en una altra ubicació del polígon Les Comes.

Les mateixes fonts han explicat que l'empresa ha al·legat que les urnes són per a les eleccions al Futbol Club Barcelona.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal