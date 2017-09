El Govern ho té tot sota control per l'1-O

Última actualització Divendres, 29 de setembre de 2017 05:00 h

La pressió de l'Estat no ha afectat els preparatius del referèndum

ANÀLISI | Joan Solé @JoanSole_ .- Resten 48h perquè els col·legis electorals obrin les seves portes perquè els catalans decideixin el seu futur polític com a país. El Govern, malgrat la pressió de l'Estat, arriba a la recta final amb tot llest per a la jornada electoral.

Hi ha confiança, molta. L'executiu català té sota control els elements bàsics, estructurals i indispensables perquè el referèndum de l'1 d'octubre segueixi la mateixa normalitat que qualsevol procés electoral. Perquè el referèndum de diumenge no és encara una fita per assolir, és un procés que ja ha començat. L'´1-O ja està en marxa, perquè el vot exterior ja s'ha emès.

La mentalitat catalana, sovint fàcil de caricaturitzar amb l'esperit del seguidor del Barça que malgrat anar guanyat 5-0 segueix pensant que el partit es pot tòrcer, ens impedeix gaudir del moment. Després de dues setmanes d'intensa pressió de l'Estat, amb un desplegament de 10.000 agents més entre Policia Nacional i Guàrdia Civil, els actes per frenar la votació són les detencions i les citacions de membres polítics relacionats amb el procés i els més de 700 alcaldes que han notificat que al seu municipi es podrà votar amb la màxima normalitat. Fets que no han fet més que cohesionar el gruix de ciutadans que volen votar, i retraten la derrota d'una actuació policial que té l'efímera victòria de requisar nou milions de butlletes que ja han tornat a ser impreses i les planxes amb les quals s'imprimien els cartells.

El Gobierno ha intentat fer-se amb les dades del cens electoral i amb les urnes, cap de les dues empreses ha resultat exitosa. El Govern de la Generalitat té desplegat un pla que permet driblar qualsevol problema logístic que impedeixi la votació, no només en el cas que l'ajuntament no posi a disposició els locals, sinó també en el cas que el col·legi en qüestió sigui precintat o l'ajuntament del municipi impedeixi.

No hi ha cap consigna des del Govern sobre el paper que han de tenir els ciutadans per protegir les urnes o els col·legis, però en veu baixa esposen que el millor és ser-hi diumenge ben aviat. Amb el Ministeri de l'Interior i el sindicat de la Policia Nacional admetent que no podran impedir la votació i, en cap cas, faran ús de la violència, la votació de l'1-O es presenta amb més solidesa que mai.



Gaudir del moment



El que queda ara és gaudir, gaudir de la jornada de diumenge perquè és històrica. És un poble fent front a la censura, reafirmant la seva condició de subjecte amb capacitat de decisió. Gaudim el dia, no només per nosaltres, sinó també per aquella gent que ja no hi és i que de petits ens explicaven què som com a poble. No és una qüestió de 'Sí' o 'No', és de reafirmació com a poble. Tenim dret a decidir, i diumenge l'exercirem amb l'afegit que sí, és vinculant.