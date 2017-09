Última actualització Divendres, 29 de setembre de 2017 05:00 h

Els diputats de Podem Albano-Dante Fachin i Àngels Martínez demanen "dotar de contingut la democràcia" votant l'1 d'octubre

CRÒNICA| Marina Bou @mrnbou.- No els ha calgut dir res. El públic que aquest dijous ha omplert de gom a gom l’Ateneu Barcelonès pel “gran debat sobre el futur polític de Catalunya” ja rebia els cinc participants dempeus, amb una gran ovació. A dos dies per la celebració del referèndum, l’entitat ha organitzat un acte previst per “donar veu a posicions plurals” però un cop més s’ha demostrat que Catalunya viu una situació poc comú en estats democràtics. “Volíem oferir mirades del ‘Sí’ i del ‘No’”, ha dit la vicepresidenta de l'Ateneu, Gemma Calvet, en lamentar que les veus contràries al procés hagin refusat la seva invitació a participar del diàleg.

Ja no es tracta del debat entre el ‘Sí’ o el ‘No’, i així ho ha reafirmat el diputat de Podem al Parlament, Albano-Dante Fachin, quan ha manifestat que estaria encantat “d’explicar el ‘No’ en un estat normal” on tothom pogués expressar les seves idees. “Avui, a Catalunya, els arguments del ‘Sí’ estan tan perseguits com els del ‘No’” perquè -ha assegurat- l’Estat espanyol s’ha decantat per “la força, l’autoritarisme i la imposició”. Fachin ha cridat a les urnes els ciutadans que, com ell, defensen la plurinacionalitat. Ha dit que “no hi ha plurinacionalitat sense el reconeixement absolut de la capacitat d’autodeterminar-se de les nacions” i ha assegurat que anar a votar “sí, no, o en blanc” és la millor manera de garantir-la. “La crida a la participació ens uneix i ens dóna la força per aturar els vaixells del ‘Piolín’”, ha sentenciat.

La seva companya de partit al Parlament, Àngels Martínez, ha volgut deixar clar que no és “separatista, independentista ni nacionalista” però no es vol perdre “el naixement d’una nació” plena “d’esperança i cohesió”. “Neix una cosa nova que té a veure amb la vida quotidiana, que uneix reivindicacions culturals, econòmiques, polítiques, socials… Si és aquest el projecte, qui no s’apunta?”, ha exclamat. Obertament en contra de les institucions monàrquiques, Martínez també ha confessat que lamenta pensar que si no es decanta pel sí diu no a una república.





El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmat sentir “un desengany majúscul” per un estat que “no ha estat capaç de fer cap proposta en set anys” i que ara ha optat per la repressió “militaritzant el país”. Es troba -ha explicat- “amb la decepció dels que hem volgut creure que quedava marge per pensar que el que ha passat i el que vindrà després de l’1 d’octubre no passaria mai”. En aquest sentit, el president de l’ANC, Jordi Sánchez, ha assegurat que “els catalans sempre havíem pensat que és preferible un mal acord a una gran bronca”, però ara hem entès que no ens podem apartar del camí si mai hi ha hagut perspectives de pacte.

El camí no acaba l’1 d’octubre

Segons Sánchez, “creure que el que estem fent no presenta riscos i incerteses és una gravíssima irresponsabilitat”. El president de l’ANC ha advertit que, a partir de l’1 d’octubre, hi haurà una escalada de tensions però ha instat la ciutadania a continuar al capdavant del moviment amb convicció. Les institucions -ha assegurat- ja són conscients. “Tots tenim por, però cal vèncer l’ús que en fan els poderosos”, ha insistit després d’assegurar que tot i que “ja hem posat les bases per canviar el país, difícilment el dia 2 Catalunya serà reconeguda en el concert lliure de les nacions del món”. En definitiva, Sànchez ha instat els ciutadans a entendre que encara els queda un llarg camí per recórrer.

D’altra banda, ha criticat que gran part de l’oposició al Parlament “no hagi actuat de manera honesta” i hagi fet ús del joc brut per obligar la majoria sobiranista a aprovar les lleis de desconnexió d’una manera que hauria d’haver estat “més digna per nosaltres”. “He vist actituds de rancúnia en alguns dirigents polítics que no han acceptat que no tenen la majoria”, ha dit condemnant el PSC, Ciutadans i el PP i els ha instat a qüestionar-se perquè creen un clima de crispació i odi que no és real per tal de “teatralitzar la fractura”.





Martínez li ha respost reconeixent que a la cambra catalana “s’han creuat moltes línies vermelles” i s’ha mostrat rotundament en contra “dels maltractadors de la política”.Fachin ha afirmat que, a partir del dia 2, “els uns i els altres ens haurem de defensar plegats des de la diferència”. Els de Podem han volgut també denunciar el masclisme perpetrat contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a qui han citat per reivindicar el paper de la dona en el procés que viu Catalunya.

Democràcia i sobirania, de la mà

Tots els oradors han coincidit en el fet que la paraula democràcia s’utilitza pels poders de l’estat espanyol com un concepte buit de sentit. “Per això que vivim ara no va lluitar l’Assemblea de Catalunya”, ha dit Martínez en referència a la lluita històrica que va agrupar l’oposició catalana política i social contra el franquisme i ha insistit en la necessitat de “poder parlar del que ens preocupa sense por” en un moment en que ens desposseeixen de tot, “fins i tot de la veritat”.

El president de l’ANC ha condemnat aquells que no han escoltat el poble de Catalunya: “ja s’han perdut i alguns han acabat escombrats de la vida política”, ha assegurat. Sánchez ha insistit en que la millor defensa de la democràcia ha estat la manera com el moviment independentista l’ha actualitzat en el segle XXI i ha lloat “la comunicació quasi perfecta” entre els ciutadans i els representants del poble. “Estem fent una gran revolta que vam començar sense tenir-ne consciència, potser per això hem arribat fins aquí”, ha dit amb to irònic.

Cuixart ha instat a no conformar-nos amb la democràcia que vam heretar del règim del 78 perquè no és garantia de justícia i ha dit que el procés constituent després de la proclamació de la independència garantiria el dret dels ciutadans a “decidir moltes més coses”. “La democràcia que van defensar els nostres pares se’ns queda petita. Com pot ser democràcia una constitució que no va votar més del 70% de la població?”, ha exclamat. Cuixart s’ha mostrat preocupat quan ha manifestat que “el límit del nostre moviment és la violència, però no sé si és el de l’estat espanyol”.





Albano-Dante Fachin ha volgut aprofitar l’ocasió per relacionar democràcia i sobirania. Ha recordat els moviments del 15M que van posar sobre la taula les mancances “que ens va vendre” el sistema democràtic espanyol i ha criticat que certs sectors de l’esquerra no s’atrevissin a barrejar la reivindicació dels drets socials i els nacionals. Per a ell, es tracta de dues demandes indestriables que en aquest moment han arribat a una síntesi. “S’ha fet camí per entendre que no hi ha democràcia enlloc si no hi ha autodeterminació a Catalunya”, ha sentenciat després d’afirmar que és aquesta convergència el que més por fa “a la gent que ens envia a la Guàrdia Civil i a ‘Piolín’”.

Jordi Sànchez: “Estem protagonitzant la nova política”

El president de l’ANC ha defensat davant el públic de l’Ateneu que, fins i tot en el pitjor dels escenaris, el camí recorregut “ja ha valgut la pena” perquè “estem protagonitzant la nova política”. S’ha referit a Catalunya com “un país que ja ha canviat” i que servirà de precedent a l’estat espanyol i el conjunt d’Europa. Martínez ha propugnat un model federal o confederal -”que implica en un determinat moment una separació concreta”- en convivència amb tots els pobles de la península i Fachin ha instat a transmetre la voluntat de decidir a la resta de pobles espanyols. “És obligat quan els poders i els mitjans de comunicació diuen que això va en contra d’algú”, ha afirmat.

”Som on ens havien dit que no seríem”, on els ciutadans van decidir que fóssim les eleccions del 27-S. En el moment de “més autoestima col·lectiva” que recorda Jordi Cuixart, ha celebrat que el poble de Catalunya “ha perdut la por”. Per guanyar la batalla de l’1 d’octubre -ha afegit Sànchez- han perdut el país.





“Donarà suport CSQP a la independència si guanya el sí?”

Quan la paraula ha passat al públic, un dels assistents ha interpel·lat als diputats de Podem per demanar-los que votarà la coalició en la que s’integren al Parlament si la independència obté una gran majoria en el referèndum. La pregunta, que ha estat celebrada per gran part del públic, no l’han respost directament i Fachin s’ha limitat a dir que encara que no van donar suport a l’aprovació de les lleis de desconnexió sí tenen un “compromís amb la transformació”. Àngels Martínez tan sols ha dit que votarà amb consciència i ambdós s’han referit al fet que la militància de CSQP s'ha posicionat majoritàriament a favor del referèndum. Entre les incerteses per saber de quina manera es dotaran d’expressió política els resultats de l’1-O, Dante ha assegurat: “nosaltres no som el perill”.

En relació a altres preguntes, Sànchez ha demanat saber gestionar la incertesa amb que es desenvolupen els esdeveniments i “una actitud pacífica” per no caure en les provocacions del govern de Rajoy “conjurat a que passi de tot”. “Cal actuar amb voluntat normal de votar i ho farem com a qualsevol país, en una convocatòria en seu electoral. O ho fem així o fem que Espanya passi vergonya davant del món”, ha exclamat. Sánchez també ha demanat evitar el xoc amb els Mossos d’Esquadra que busca el govern espanyol. “Els dos cossos de policia que han vingut animats per hooligans marxaran, però els mossos es quedaran aquí”, ha dit.

Per acabar, Cuixart ha tranquil·litzat una part de l’audiència pel que fa a l’autoritarisme i repressió de l’estat: “que amb tot el desplegament que han fet no hagin trobat les urnes diu molt de la seva ineficiència i si intentessin detenir el president es trobarien amb milions de catalans envoltant-lo. El President de la Generalitat no es tocarà”, ha assegurat.

