Última actualització Divendres, 29 de setembre de 2017 11:00 h

"No deixem que venci la por ni l'amenaça"

La CUP ha volgut deixar clar en l'acte final de campanya celebrat ahir al vespre a l'antiga fàbrica de Can Saladrigas del Poblenou que el dret a decidir és irrenunciable.



En aquesta línia, Gabriel ha advertit també que caldrà ser "al carrer" en el marc d'una vaga general. "No deixem que venci ni la por ni l'amenaça, no deixem que l'esforç, les mans i els cossos, les nits d'insomni es vulguin utilitzar per reconfigurar el règim del 78", ha afegit en advertir que no hi haurà espai per a "negociar" després de l'1-O.



En aquest context, l'exdiputat dels cupaires David Fernàndez ha apel·lat també a la desobediència i ha reclamat construir "murs humans contra el feixisme" l'1-O. "Dempeus al mig de la intempèrie tallant carrers, obrint camí a la llibertat", ha assegurat entre crits de 'No passaran'. A més, Fernàndez ha assegurat que l'Estat ha "perdut".

La portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, ha sentenciat en l'acte final de campanya que "la gent hem treballat per un referèndum, hem plantat cara a un cop d'estat, anirem a votar l'1-O i si guanya el 'sí', el 4 d'octubre es proclama la independència".A dos dies de l'1-O, Gabriel ha instat Puigdemont a posar les urnes i a l'ANC i Òmnium Cultural a "enviar" la seva gent a "defensar els col·legis des de ja". I ha assegurat que "nosaltres hi serem, trobem-nos als col·legis, trobem-nos votant".