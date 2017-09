|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

29 de setembre de 2017, 10.06 h





Ara, durant els exercicis matinals, he escoltat a Catalunya Radio, crec que de boca del director de "El Mundo" a Catalunya, que "molta gent no anirà a votar perquè no creu en aquest referendum"





Una altra veu, de català INTEL.LIGENT, li ha dir que a tota democràcia i en totes les consultes electorals HI HA ABSTENCIÓ.





El esPPanyolista ha replicat que ell no parlava dels que "estan en contra de tot" i mai no van a votar, sinó dels que creuen que aquest referendum no té garanties demo... Llegir més