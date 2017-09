Els pagesos es preparen per sortir al carrer

Els tractors ja estan preparats i a punt per a sortit dels diferents pobles i ciutats de Tarragona, Les Terres de l’Ebre, Barcelona i Girona.Sota el lema 'En defensa de la democràcia i llibertat', les diverses marxes confluiran a les seus d’organismes estatals, com ara les subdelegacions del Govern espanyol.D'aquesta manera, la pagesia se suma a la mobilització a favor del referèndum i en contra de la repressió de l'estat i la vulneració de drets civils.Alguns pagesos han penjat a Twitter fotos dels moments previs a la marxa:

La marxa de pagesos per la democràcia surt de #Vilafranca #pagesiaxdemocracia #democràcia #votarem @elmonarac1 @maticatradio @diariARA pic.twitter.com/guwQSzVmkh

M'arriben fotografies dels pagesos a l'Alt Camp!A per totes! #Guanyarem ! #1O #Votarem pic.twitter.com/zIJl5jvjeJ

Tractors de Vilafranca del Penedès preparats per marxar cap a Barcelona

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal