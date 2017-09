Un 63% dels catalans aniran a votar aquest diumenge

El sondeig, fet per l'empresa GAPS, preveu una participació que en xifres es tradueix en 3,4 milions de persones. Tal com indica, el nombre de votants ha pujat en 600.000 persones, respecte al passat 17 de setembre.

A dos dies pel referèndum, el 83% dels catalans dóna suport a l'1-O. Així ho ha constatat una enquesta publicada per Eldiario.es que assegura també que un 63% dels catalans aniran a votar diumenge.

