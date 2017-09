Els casos de censura es disparen a Catalunya per la repressió de l'Estat

Última actualització Divendres, 29 de setembre de 2017 11:45 h

Ho manifesta l'Observatori Media.cat en el seu Mapa de Censura, una iniciativa que neix fa tres anys i que visibilitza els casos de censura, d'agressions a periodistes o mitjans i d'amenaces a les llibertats d'expressió i informació, així com, també, les restriccions a expressions artístiques o acadèmiques arreu dels Països Catalans.

En el Mapa del 2017, que recull tots els casos detectats des de l'1 de gener d'aquest any, és rellevant l'augment de denúncies que s'han recollit aquests últims dies.



Segons informen en la pàgina web, l'ofensiva contra el referèndum d'independència de Catalunya de l'1 d'octubre ha fet que es multipliquin els casos de limitació de llibertats que el mapa recull.



Dels 140 casos denunciats en el mapa col·laboratiu aquest any, 65 són arran de la repressió de l'estat per la convocatòria del referèndum de diumenge. Fan referencia, per exemple, als registres de la Guardia Civil a impremtes, mitjans de comunicació i denuncies per penjar cartells.



