La consellera d'Ensenyament assumeix la responsabilitat dels centres educatius fins el 2 d'octubre

Clara Ponsatí es farà càrrec de les competències dels directors de les escoles

Segons el Departament d'Ensenyament, aquesta actuació respon a la "situació excepcional que viu la societat catalana i a la necessitat de garantir l’eficàcia en l’actuació administrativa" de cara al 1-O.

La consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, assumeix la responsabilitat dels centres educatius fins a les 7.00 hores del dilluns 2 d’octubre de 2017. Concretament, Ponsatí ha avocat la competència que tenen atribuïdes les persones responsables dels equipaments educatius a la seva persona com a titular del departament d’Ensenyament.

Tal com explica la resolució signada per la consellera, aquesta actuació respon a la situació excepcional que viu la societat catalana, que afecta el conjunt de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, per tant, al departament d’Ensenyament.



Així mateix, la consellera amb això vol garantir la necessària eficàcia, eficiència i coordinació en l’actuació administrativa.

