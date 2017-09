A la desesperada: l'Agència espanyola de Protecció de Dades amenaça els membres de les meses

El text reitera que les persones que formen part de les meses utilitzarien el cens a "títol personal". I les infraccions que cometrien, segons l'agència, en el tractament de dades seria: assenyalar qui ha dipositat la papereta, qui no ha participat i, al final de la jornada, elaborar la llista dels que han votat i els que no.

El comunicat manifesta que "si l'1-O es facilita als membres de les meses electorals una còpia del cens electoral, els integrants no podrien tractar aquestes dades", ja que la Sindicatura Electoral s'ha dissol i les meses "no s'han format vàlidament".

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal