Assegurada la votació en el 99,9% dels col·legis electorals

La normalitat i la seguretat de la votació ja és total

El govern de la Generalitat ha detallat aquest matí el dispositiu per al referèndum de l'1 d'octubre amb la contundent xifra que en el 99,9% dels col·legis electorals es podrà com en qualsevol procés electoral.

El portaveu del Govern i conseller de Presidència, Jordi Turull, ha anunciat que el desplegament del dispositiu del referèndum està seguint el seu procediment normal. En total hi ha 7.235 persones implicades en l'operativa, 2.315 col·legis electorals distribuïts per tot el territori que garanteixen l'accés a tots els ciutadans amb només "2 o 3 punts de votació que encara estan per determinar si seran en una carpa o en un local de propietat no municipal", el que vol dir només hi ha problemes en el 0,1% dels col·legis. Hi haurà distribuïdes 6.299 meses electorals i seran a cridades 5.343.358 persones a votar.