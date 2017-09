Gol del govern a l'Estat: així són les urnes de l'1-O

Amb aquesta demostració, el govern dóna per segur que sí que es votarà. Així és l'urna:

Després d'atendre les preguntes dels mitjans, han mostrat al món com és l'urna que s'utilitzarà per votar aquest diumenge 1. És de plàstic blanc, amb el logo de la generalitat i els precintes taronges amb la data del referèndum.

El govern de la Generalitat ha fet aquest matí una compareixença davant dels mitjans en tres llengües (català, castellà i anglès) i ha explicat el dispositiu per al referèndum de l'1-O.

El govern amb Oriol Junqueres, Raül Romeva i Jordi Turull presenten el model d'urna per l'1-O

