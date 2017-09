El gobierno es queda sense discurs per evitar l'1-O

Última actualització Divendres, 29 de setembre de 2017 15:30 h

Reitera que estem davant un referèndum il·legal

En la roda de premsa posterior al consell de ministres, el portaveu del gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha tornat a carregar contra el referèndum: "no tenen urnes, no tenen cens, no tenen paperetes", ha dit.

El ministre d'Educació, Méndez de Vigo, una vegada més, afirma que el gobierno farà complir la llei amb totes les mesures que facin falta perquè "no es materialitzi allò que és il·legal". A més, ha assegurat que el diumenge "no hi haurà referèndum a Catalunya".



El gobierno torna a amenaçar els dirigents polítics i responsables d'entitats a favor del referèndum i adverteix que "qui vulnera les lleis, haurà d'acceptar les seves conseqüències". I ha reiterat, fent referència al govern i a la CUP, que "si es desobeeix la llei, hi haurà represàlies futures".



En ser preguntat pel que passarà després del 1-O, el protaveu ha assegurat que el gobierno tanca la porta a dialogar amb Puigdemont perqué ha estat "deslleial".

Méndez de Vigo, s'ha mostrat convençut que els mossos obeiran els tribunals. Li ha restat importància al fet que s'organitzin actes a les escoles aquest cap de setmana. Però sí que ha destacat la "imatge lamentable per la utilització de nens" en les activitats realitzades a favor del referèndum.



Per últim, ha recordat que es responsabilitat del gobierno "defensar la unitat constitucional i la democràcia liberal i representativa". I ha lamentat que aquesta sigui "la pàgina política més vergonyosa que hem contemplat al llarg de la nostra història".

