Última actualització Divendres, 29 de setembre de 2017 16:15 h

L'alcaldessa no vol saber res del caràcter vinculant

25 ( 2 vots ) Carregant Carregant



La líder de Barcelona en Comú i Catalunya en Comú no amaga la seva equidistància amb el referèndum. Poques hores que s'acabi la campanya electoral, Ada Colau no s'aparta ni un mil·límetre de la seva crida a la mobilització amb el "però" del caràcter vinculant: "Em mobilitzaré per avançar en un referèndum efectiu".

© Guillem Roset Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes colau, referèndum

Segons l'alcaldessa de Barcelona, "som on som perquè el PP no ha fet cap proposta i ha respost amb autoritarisme, centralisme i retallades en les demandes catalanes. No és un problema del govern català, rere hi ha una societat catalana que vol votar". En aquest context, Colau, argumenta que no s'identifica ni amb el 'Sí', "perquè representa la via unilateral", ni amb el 'No', que representa el Partit Popular: "Votaré, o em mobilitzaré, per avançar en un referèndum efectiu. No votaré ni 'Sí' ni 'No', votaré en blanc, perquè vull un referèndum pactat". Per a la líder dels comuns, el dia 2 d'octubre s'haurà de negociar un procés per fer possible una votació acordada amb l'Estat.

Xoc amb els socialistes

L'acord de govern municipal amb Jaume Collboni és un autèntic mal de cap per a Barcelona en Comú, que veu lligat el seu discurs de mans i peus a l'aritmètica municipal. De fet, durant aquests últims dies les disputes públiques entre el primer secretari dels socialistes, Miquel Iceta, i Ada Colau han trencat encara més l'harmonia municipal. Segons Colau, molts catalans "no entenem que el PSOE" no hagi fet "res" aquests dies: "han estat a favor del referèndum, i el 75% dels seus votants volen el referèndum, ara estan al costat del PP". Per etzibar contra els socialistes, "hi ha una realitat política, cal escoltar-la quan és tan majoritària".