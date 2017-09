La darrera intimidació del govern espanyol per frenar el suport internacional al referèndum

Última actualització Divendres, 29 de setembre de 2017 18:15 h

L’ambaixador espanyol a Finlàndia ha amenaçat al diputat del Partit del Centre al parlament finlandès, Mikko Kärnä

"Si un dia Finlàndia té un problema de seguretat i necessita la solidaritat dels seus socis de la UE, podria buscar aquesta solidaritat a Catalunya”. Aquesta ha estat la darrera amenaça del govern espanyol per intentar frenar el suport internacional al referèndum i el rebuig que es mostra arreu del món contra l'estat de setge imposat a Catalunya. Ha anat dirigida al diputat del Partit del Centre al parlament finlandès, Mikko Kärnä, que dimarts passat va mostrar públicament la seva preocupació per l'autoritarisme de l'estat espanyol i va instar la Unió Europea a intervenir per fer possible l'1 d'octubre en contra de la repressió dels de Mariano Rajoy.

Kärnä ha avisat via Twitter del correu electrònic que l’ambaixador espanyol a Finlàndia, Manuel Cámara Hermoso, li ha enviat per demanar-li una reunió per debatre sobre la situació política de Catalunya. "Ens podem reunir la setmana que ve, després del referèndum de Catalunya", li ha contestat el finlandès. "Amb sort, respectareu els drets humans i la democràcia amb les vostres accions. Si no és així, m'encarregaré que se us faci responsables. Deixeu els catalans votar, d'acord?", ha dit.L'ambaixador espanyol li ha respost amb una única frase, en to amenaçant i intimidatori, en relació amb els problemes de Finlàndia en la seva frontera amb Rússia: "Si un dia Finlàndia té un problema de seguretat i necessita la solidaritat dels seus socis de la UE, podria buscar aquesta solidaritat a Catalunya”. Davant d'aquesta bufetada d'antidiplomacia, Kärnä s'ha preguntat quina mena de diplomàcia juga l'estat espanyol: "gràcies per la seva resposta senyor ambaixador! Deixi als catalans votar", ha ironitzat i ha tancat el debat piulant una pregunta per Mariano Rajoy i la ministra de defensa espanyola, Maria Dolores de Cospedal. "Espanya farà servir la força militar contra Catalunya si declara la independència?".