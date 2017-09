Els TSJC ordena Google tancar l'app per saber on anar a votar l'1-O

JCV Sta. Cristina d'Aro Sta. Cristina d'Aro

29 de setembre de 2017, 19.11 h

I embolica que fa fort. Valga'm Déu!!! Els caspanyols han embogit, la ràbia els encega. Van com zoombies. Com més va, més crec que si hem estat esclavitzats tants de segles per quests androides descervellats, és perquè la nostra burgesia els va interessar ser esclavitzats mentre ells, la burgesia, feien els negocis.

I si penso així, és perquè amb gent com els caspanyols, és impossible poder conviure-hi. I si penso així, fent ús de refranyer espanyol: A las pruebas me remito.

