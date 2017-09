Contracop judicial del Govern contra el Fiscal General de l'Estat i el Fiscal Superior de Catalunya

Última actualització Divendres, 29 de setembre de 2017 18:35 h

La Generalitat es querellarà contra Maza i Romero per les accions contra el referèndum

Després de l'escac d'aquest matí amb la presentació de les urnes del procés electoral d'aquest diumenge, el conseller de Justícia, Carles Mundó, ha anunciat que el Govern es querellarà contra el Fiscal General de l'Estat, José Manuel Maza, i contra el Fiscal Superior de Catalunya, José Manuel Romero de Tejada, per les accions per aturar el referèndum de l'1 d'octubre.

El conseller de Justícia, Carles Mundó

En la roda de premsa celebrada al Centre Internacional de Premsa de l'1-O, Mundó ha denunciat la suspensió de la separació de poders del Gobierno: "Han fet una causa general contra l'independentisme, persegueixen una ideologia amb tots els mitjans sense escrúpols". En aquest sentit, la Generalitat ha presentat una querella per prevaricació i usurpació de funcions: "convocar un referèndum no és delicte i, per tant, tot el decorat jurídic que l'Estat intenta construir al voltant d'aquest fet és per convertir en delicte allò que no ho és".

