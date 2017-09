La marxa pagesa desborda Tarragona

Última actualització Divendres, 29 de setembre de 2017 20:40 h

Prop d'un miler de tractors desfilen per la democràcia

La marxa pagesa convocada per Unió de Pagesos i JARC ha desbordat Tarragona. Prop d'un miler de tractors provinents de diversos punts del Camp de Tarragona han col·lapsat la plaça Imperial Tàrraco aquest divendres al migdia, fins al punt que alguns tractors no han pogut entrar a la cèntrica rotonda.





La jornada, que s'ha desenvolupat sense incidents i en un ambient festiu, s'ha tancat amb la lectura d'un manifest conjunt davant la Subdelegació del govern espanyol. Valoració molt positiva dels sindicats organitzadors en una marxa que ha superat les expectatives.





Fotografia de Marc Giménez La nombrosa gent concentrada a la plaça els rebia amb forts aplaudiments, entre crits d'"independència" i "votarem". Els pagesos tarragonins, que no sortien a la carretera des de la marxa a Barcelona de finals de gener, destacaven que, a diferència d'altres protestes, aquesta ha estat històrica perquè s'han mogut "per sentiments", "en defensa de la democràcia".La jornada, que s'ha desenvolupat sense incidents i en un ambient festiu, s'ha tancat amb la lectura d'un manifest conjunt davant la Subdelegació del govern espanyol. Valoració molt positiva dels sindicats organitzadors en una marxa que ha superat les expectatives.



"És un èxit, hem quedat desbordats, no hi comptàvem que hi hagués tants tractors, calculem que hi ha més d'un miler, és brutal, n'hi ha que no han pogut entrar", ha afirmat el president nacional de JARC, Francesc Boronat. "Quan toques els sentiments, la gent surt al carrer, i nosaltres estem defensant el dret a decidir, que és un dret fonamental, i en les darreres setmanes s'han trepitjat drets fonamentals del poble català", ha dit.



Un miler de tractors a Tarragona





Un miler de tractors, segons els sindicats --400, segons Guàrdia Urbana- han envaït la Imperial Tàrraco--. Hi han anat pagesos de les sis comarques tarragonines. Els més matiners en sortir han estat els del Priorat, en marxa des de les 8 del matí. Carregats d'estelades, i alguns amb música incorporada, els pagesos han anat accedint a la Imperial per diversos vials. L'avinguda d'Andorra, per on entrava el gruix gran de tractors, s'ha col·lapsat.

Fotografia de Marc Giménez





El coordinador d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Jaume Ferrando, ha destacat que els dos sindicats i la FCAC s'han unit en una reivindicació conjunta que no té a veure amb el camp, sinó "per les llibertats de Catalunya i la democràcia". "Se n'han fet bastants de mobilitzacions històriques, però eren per al sector, en aquest sentit, sí que es pot dir que aquesta és especialment històrica, no en recordo cap així", afegeix Ferrando.



La pl. Imperial Tarraco ha quedat petita pels 800 tractors i x la dignitat d'aquesta pagesia valenta i combativa!#Tractorada29S#Tarragona pic.twitter.com/h3pNAaxbGv — Laia Estrada (@EstradaLaia) September 29, 2017

"Avui és el dia de lluita pagesa per a les llibertats nacionals de Catalunya", ha exclamat Salomó Torres, històric dirigent d'UP. "Quan el país ens ha demanat donar la cara, sempre ho hem fet, i volem viure en un país sense opressió (...), volem viure de la terra i en un estat lliure", ha sentenciat. Els sindicats han animat la pagesia a anar votar ben d'hora aquest diumenge, però no han fet cap crida a portar els tractors fins als col·legis electorals.

"Avui és el dia de lluita pagesa per a les llibertats nacionals de Catalunya", ha exclamat Salomó Torres, històric dirigent d'UP. "Quan el país ens ha demanat donar la cara, sempre ho hem fet, i volem viure en un país sense opressió (...), volem viure de la terra i en un estat lliure", ha sentenciat. Els sindicats han animat la pagesia a anar votar ben d'hora aquest diumenge, però no han fet cap crida a portar els tractors fins als col·legis electorals.







Fotografia de Marc Giménez La concentració de tractors ha durat poc més d'una hora i cap a les dues han començat a desfilar de retorn a casa.

