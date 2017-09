On votaran el President Puigdemont i els consellers de la Generalitat?

Última actualització Divendres, 29 de setembre de 2017 20:00 h

Els representants del poble de Catalunya exerciran el seu dret a vot al llarg de les primeres hores del matí

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers han volgut fer públic el lloc i l'hora en que exerciran el seu dret a vot pel referèndum del proper diumenge. El president Puigdemont votarà a les 9.30h al Pavelló Poliesportiu Municipal de Sant Julià de Ramis.

El President Carles Puigdemont en una imatge d'arxiu © Guillem Roset

En el cas dels consellers, el de Presidència, Jordi Turull, té previst votar a les 11h a l'Escola Lluís Piqué a Parets del Vallès; el d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, dipositarà el seu vot a les 10h a la Casa Cultura Mirasol a Sant Cugat del Vallès; la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, votarà a les 9h al Centre d'Educació Especial L'Estel - Can Bori de L'Hospitalet de Llobregat, i la consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, votarà a les 9h a l'Escola Joan Maragall a Sant Cugat del Vallès.



Per la seva banda, el conseller de Salut, Toni Comín, exercirà el seu vot a les 9h a l'Escola Projecte a Barcelona; el onseller d’Interior, Joaquim Forn, votarà al CEIP Josep Maria Jujol a Barcelona –no hi ha hora confirmada-; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ho farà a les 10h a l'Escola Lanaspa a Terrassa; el conseller de Cultura, Lluís Puig, votarà a les 9h al Casal de Gent Gran Can Boada de Terrassa; el onseller de Justícia, Carles Mundó, votarà a les 9.15h al Col·legi Les Escoles a Gurb.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, té previst votar a les 10h al Convent dels Agustins a Torroella de Montgrí; el conseller d’Empresa i Coneixement, Santi Vila, votarà a les 9h al Col·legi Joaquim Cusí a Figueres, i finalment la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, dipositarà el seu vot a les 9h a l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer.



Les imatges dels representants del poble de Catalunya votant en el referèndum, doncs, s'aniran escalonant durant les primeres hores del matí i en diversos escenaris de tota Catalunya.

