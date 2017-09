Ada Colau condecora amb medalles al Mèrit la Guardia Civil i Policia Nacional en plena repressió

Després de contactar amb premsa, fonts municipals confirmen que s'han donat dues medalles a la Policia Nacional i una a un cap de la Guardia Civil espanyola. Expliquen que no s'havia especificat a la nota de premsa per a "no ser redundants en la informació". També asseguren que no surten a la foto oficial perquè potser "han quedat tallats per trobar-se als laterals del Saló de Cent", que no té prou profunditat per a fer una foto on es vegi tot l'espai.