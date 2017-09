L'extrema dreta espanyolista equipara ERC i Podem

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

29 de setembre de 2017, 20.50 h











L'ODI IMPPOTENT de l'extrema dreta , em fa tan feliç que hi repenso a l'hora d'aclucar els ulls i començar a clapar.









Ep !! . . . he dit "extrema dreta" ?? bé , no veig gaire diferència entre ells i el PP.









I ara, el silenci còmplice de Ciudad-anos, els converteix en tan feixistes com els altres.









I e PSOE potser un xic menys, però vaja . . .