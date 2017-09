[Vídeo] Magda Casamitjana se'n fot de la Guardia Civil i la Policia espanyola imitant els Looney Toons

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

El somni dels FRANQUISTES del govern de Madrid seria poder-nos fotre a tots a la presó i, encara millor, a unes cambres de gas, però . . .







. . . com diuen ells mateixos, "NO ESTÀ EL HORNO PARA BOLLOS", els temps actuals no permeten fer bogeries.







Els assassinats impunes del franquisme ja no es poden repetir, han anat passant anys i el món ha anat canviant. Tots varem veure que li va passar a Sèrbia quan va intentar genocidar un poble QUE NO ESTAVA DINS de la unió europea,... Llegir més