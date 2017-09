Última actualització Divendres, 29 de setembre de 2017 22:00 h

La diputada de la CUP els alliçona davant de tothom i els comuns no saben on amagar-se

La diputada de la CUP, Mireia Boya, no ha tingut miraments amb els comuns en el seu parlament durant l'acte final de campanya de les entitats i partits sobiranistes aquest divendres a les Fonts de Montjuic. "Roma no paga traïdors", ha dit després que pugessin a l'escenari Jaume Asens i Joan Josep Nuet per reivindicar el referèndum de l'1 d'octubre com una mobilització en favor de la democràcia. "Tenim i tindrem memòria. Si us robeu el referèdum no us ho perdonarem mai", ha sentenciat.

Per acabar, ha fet una crida per anar a defensar els col·legis electorals un cop acabi l'acte i ha dedicat una salutació especial "als piolins amagats entre el públic". "Marxeu a casa, sou les forces d'ocupació", ha exclamat.

Boya ha assegurat que l'1 d'octubre "no va de democràcia" i queda lluny d'una mobilització o un procés participatiu. "Es tracta d'un referèndum d'autodeterminació per declarar la independència de Catalunya", ha exclamat després de reclamar els comuns que prenguin partit. Al seu darrere, a l'escenari, Nuet i Asens han escoltat el discurs de la diputada de la CUP amb la cara desencaixada.Boya ha demanat que s'oblidi la negociació amb l'estat espanyol i ha afirmat que "no podem fer política si només hi ha armes", ni dialogar "si ens precinten les escoles". La declaració de la independència -ha dit- és "l'única negociació" que permetran a partir de diumenge. En aquest sentit, ha defensat el caràcter vinculant del referèndum: "els primers que ho han vist és el govern de l'estat espanyol", ha assegurat referint-se a l'estat de setge que viu actualment Catalunya. "Tenen por de lo vinculant que és aquest diumenge", ha conclòs. Segons la diputada de la CUP, d'aquesta por ve el famós 'A por ellos' i el "me vais a obligar a hacer lo que no quiero hacer" de Mariano Rajoy. Entre crits de "els carrers seran sempre nostres", Boya ha respost amb el "no pasaran".