El 'Sí' treu múscul a dos dies del referèndum

Diverses personalitats polítiques fan una crida a defensar els col·legis fins diumenge

Milers de persones s’han reunit a les fonts de Montjuic en l’acte final de campanya organitzat per partits i entitats sobiranistes en defensa dels drets civils, la democràcia i les llibertats.

Concentració a les fonts de Montjüic en l'acte final de campanya pel sí © Gerard Sesé

Etiquetes 1-O, referèndum

CRÒNICA| Alba Garcia @a_garciaavila Les quatre torres de Montjuïc estan il·luminades representant les quatre barres de Catalunya. Als seus peus, l'avinguda de la Reina Maria Cristina està plena de gom a gom. La imatge, la dels últims dies: banderes, pancartes, càntics i somriures. Tots sota un mateix clam: la defensa de la democràcia, dels drets civils i a favor del referèndum.









L'1-O votarem A les 19.00h de la tarda començava l'acte final de campanya amb les actuacions de diversos grups musicals. La cloenda artística l'ha posat Lluis Llach amb la guitarra tocant, la que s'ha convertit en la banda sonora de la mobilització, L'estaca. Amb un "Guanyarem", Llach ha donat pas als parlaments polítics.

La primera ha sigut Magda Cassamitjana, diputada de Junts pel Sí, que amb ironia s'ha dirigit a la policia nacional i a la Guardia Civil com a "visitants uniformats" i els hi ha espetat un "no tenim por". Ha afegit que "la llibertat no és negociable" i ha assegurat que l'1-O "votarem".









En defensa de la democràcia El també diputat de Junts pel Sí, Antoni Castellà, ha recordat que aquesta és una "oportunitat única en 300 anys perquè ara estem tots junts units, alçats per exercir el nostre dret" de votar. I ha fet una crida a tothom per anar a defensar els col·legis perquè diumenge "votarem", ha dit.





Jaume Asens, regidor dels comuns a Barcelona, ha dit que Catalunya “ha de recuperar la veu que li han tret”. Asens ha insistit que davant la supressió de l’autogovern i la censura per part del gobierno, “hem de sortit a defensar la democràcia” i, per això, hem de sortir a votar aquest diumenge, ha sentenciat.







"Votarem i guanyarem" Per la seva banda, Albano Dante Fachin, secretari general de Podem, ha fet una crida a defensar els col·legis aquest cap de setmana i ha asseverat que “no tenim por”. A més, ha recordat al gobierno i, especialment, a Mariano Rajoy, que “som un poble unit, no dividit”, com ens volen fer creure. La més reivindicativa ha sigut la diputada de la CUP, Mireia Boya, que li ha espetat als Comuns que "no robin el referèndum" perqué això es tracta d' una "qüestió d'autoderminació". Boya també ha fet una crida a defensar els col·legis des d'aquesta nit fins diumenge.



Per últim, Marta Pascal, del PDeCAT, també ha agraït el to cívic, pacífic i convençut en els actes dels últims dies. Pascal ha recordat que les millors armes que tenim son les urnes i les paperetes i que l'1-O "desbordarem les urnes de vots i il·lusions".



Marta Rovira, d’ERC, ha recordat que “malgrat els escorcolls, avui som aquí”. "I estem drets, alegres, convatius perquè “volem votar i volem guanyar”, ha dit. Rovira ha agraït les mobilitzacions pacífiques d’aquest dies: “gràcies pels clavells, les cassoles i les cançons”, ha sentenciat. I ha cridat: “Diumenge votarem i guanyarem”.Per últim, Marta Pascal, del PDeCAT, també ha agraït el to cívic, pacífic i convençut en els actes dels últims dies. Pascal ha recordat que les millors armes que tenim son les urnes i les paperetes i que l'1-O "desbordarem les urnes de vots i il·lusions". En acabar els parlaments polítics, diversos col·lectius que han participat de la mobilització aquests dies, com els bombers, estudiants, informàtics i escoles, han pujat a l’escenari i han enviat missatges en defensa del referèndum.



Seguidament, Òscar Dalmau i Òscar Andreu han posat el punt còmic. Després i abans dels parlaments finals, s'ha continuat amb algunes actuacions musicals en un ambient festiu i de victòria. En el seu torn, el diputat de CSQP, Joan Josep Nuet, ha sentenciat que l'estat "mai ens arrencarà els nostres drets" perquè "som imparables". I ha recordat que a partir del 2 d'octubre "haurem de seguir defensant les nostres institucions i les nostres llibertats".

