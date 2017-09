De car al referèndum ha recordat, per acabar: "Ara hem de treballar i persistir amb serenitat i amb fermesa. Si estem aquí, és per construir un món millor pels nostres fills i néts, persistiu catalans!".

Àdhuc, ha mostrat el seu tarannà d'historiador amb una frase contundent: "Som fruit de moltes derrotes però som la llavor de totes les victòries". Però també hi ha hagut mots d'emoció: "gràcies per haver començat a ser lliures, perquè ens hem alliberat de les pors. Amb la superació de la por comença el camí de la llibertat."

També hi ha hagut moment per a la reflexió: "ens han posat moltes traves i dificultats però hem après que en la superació de cada repte som més forts i estem més units i el món ens mira amb més simpatia".

Junqueras ha començat donant les gràcies a tota la societat catalana. També ha assegurat que els catalans no estan ni se senten sols. Ha demanat un aplaudiment pels que van ser detinguts i ha agraït les mostres de suport de la gent en la seva defensa. "El 20 de setembre ens va fer entendre que la nostra causa és la de la democràcia, la justícia i la dignitat" ha entonat a viva veu entre aplaudiments.

