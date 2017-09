Jordi Sànchez, a la Guàrdia Civil: “penseu en els vostres fills i mares quan rebeu ordres per desallotjar els col·legis”

"Qui va dir que no arribaríem a l’1 d'octubre?", ha preguntat Sànchez després de recordar que "estem més vius que mai" i que "el nostre compromís amb la llibertat va de debò". "Ni un pas enrere per la nostra dignitat i la dels nostres fills", ha exclamat. La reivindicació dels alcaldes



"Ho hem fet tot i és molt gran, i el que rebem per part de l’estat espanyol és molt gros". D'aquesta manera ha encetat el seu discurs el president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, que ha assegurat que l'estat espanyol "és molt pitjor que Corea del Nord o Turquia". "Ens uneix la il·lusió, la convicció i la democràcia i, a ells, només el codi penal", ha sentenciat. El també alcalde de Premià de Mar, ha volgut destacar el paper dels alcaldes i les alcaldesses en el procés democràtic que viu Catalunya i el fet que no han defallit tot i "els atacs i les envestides". A més, ha agraït al públic que en cap moment s'han sentit sols.

La presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloberas, ha criticat els mitjans espanyols que "no entenen que els catalans tenen criteri" i no aturaran les mobilitzacions i la "seva manera de fer pacífica". "Volen fer veure que a Catalunya hi ha 'tumultos', però als nostres ulls només veuran il·lusió", ha conclòs. Lloberas també ha volgut reiterar el "compromís democràtic del món municipal" amb el Govern de la Generalitat i el Parlament i ha recordat que 800 dels 947 ajuntaments de Catalunya s'han inscrit a l'AMI. Per acabar, ha fet una crida a la participació i ha instat a "decidir entre un estat que ha volgut humiliar els catalans i amb valors democràtics molt baixos" o un de propi.