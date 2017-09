[Vídeo] Així passen la nit els pares i mares i exalumnes per custodiar una escola de Barcelona

Última actualització Dissabte, 30 de setembre de 2017 01:40 h

Comença l'ocupació pacífica dels col·legis públics que esdevindran els centres electorals per garantir l'obertura l'1-O

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - Associacions de pares i mares i persones voluntàries a títol individual han començat a ocupar de manera pacífica les escoles que seran col·legi electoral el pròxim 1 d'octubre en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. directe!cat ha visitat l'Escola Tabor per saber com hi passaran la nit.

Les ocupacions han començat tan bon punt han acabat les classes regulars i a bona part dels centres s'han creat comissions de treball per organitzar activitats durant tot el cap de setmana de forma ininterrompuda per poder mantenir els centres oberts fins al diumenge a les nou del matí, hora en què comença la votació de la consulta.

Els Mossos s'han personat a alguns centres a comprovar si l'activitat que s'hi fa té relació amb l'1-O, però de moment, no s'ha registrat cap incident. A l'escola que ha visitat directe!cat, l'Escola Tabor de Barcelona entre el Clot i la Sagrada Família, ens han explicat que la policia catalana havia pres acte de la situació al col·legi i havia marxat.

En moltes escoles, veïns, pares, mestres i alumnes s'han quedat a passar la nit i l'Escola Tabor n'és un exemple. Ja tenen a punt el menjar i els utensilis imprescindibles per a passar-hi la nit. Entre les dotze de la nit i dos quarts d'una, no ha parat d'arribar gent, que eren aplaudits. Sobretot joves exalumnes i veïns i amics de la zona. Per demà tenen preparades moltes activitats i fan una crida a la ciutadania a participar-hi.

Reunits en rotllana en petites cadires la fan petar mentre passen l'estona. Comenten l'actualitat política i qüestions d'organització, les activitats i els grups de comunicació de les xarxes que usen per a coordinar-se.

En aquest vídeo es pot veure com viuen la primera nit a l'Escola Tabor.



Notícies relacionades