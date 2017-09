Última actualització Divendres, 29 de setembre de 2017 23:30 h

El president de la Generalitat crida a fer possible un país de "progrés social, cultural i nacional"

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Carles Puigdemont tanca l'acte del 'Sí' fent una crida als ciutadans a "vestir-se" de referèndum disposats a posar fi al procés i començar el progrés social, cultural i nacional.

Puigdemont durant el discurs Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes puigdemont, referèndum

"Encara tenim tot el diumenge per guanyar la independència, cada dia i hora que ens falten ens semblaran les hores més llargues i més impacients. Sabent tota la gent que avui es mobilitza per protegir el govern i les institucions i el dret dels catalans per poder votar, avui ja hem guanyat. Hem vençut les pors, les amenaces, les mentides i les intimidacions. Hem vençut un Estat autoritari que no volia que arribéssim fins aquí amb pau, pretenia que ens rendíssim a la primera dificultat, i no sabien que com a poble que som d'experiències en dificultats, a cada dificultat ens fèiem més forts. Això vol dir guanyar". D'aquesta manera el president de la Generalitat ha encetat el seu discurs carregat de reivindicacions a la llibertat davant un Estat censor. En aquest sentit, Puigdemont ha demanat als ciutadans que diumenge facin possible un nou país, "un país on cap govern li censuri l'accés d'internet, que no tingui por a la policia, li tingui respecte, on cap ciutadà sigui amenaçat perquè pengi una pancarta que diu volem votar, centres de recerca no pateixi, un país on la gent s'hi emmirallin s'hi reconeguin. Quan s'hi reconeguin no sentin vergonya, que quan una part dels seus ciutadans la vol canviar no esperonin els altres ciutadans a cridar 'a por ellos' com si fos l'únic argument, el de la força, perquè es quedin".

El cap de l'executiu català ha demanat que, perquè la victòria sigui "definitiva", els catalans "assegurin" el referèndum i facin possible un Estat català que només demana ser tractat com un país normal, que posa i vol posar a les mans de vosaltres el poder i la capacitat de fer-ho possible. A només 36 hores del referèndum, Puigdemont ha avisat que aquestes hores de vigília seran moments "intensos i emocionants" perquè percebem que allò que fa un temps era un somni ja ho tenim i teniu a tocar. Diumenge tenim una cita amb el futur, dilluns començarem a caminar amb pas ferm i decidits vestits de sobirania i dignitat, ens mirarem al mirall ens reconeixerem i ens agradarem.