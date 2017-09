La República és a tocar

Última actualització Dissabte, 30 de setembre de 2017 09:00 h

Les fonts de Montjuïc tanquen quinze dies de resistència i fan via lliure per votar

6 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ANÀLISI | Joan Solé @JoanSole_ .- El record del final de campanya del 25 de setembre de l'any 2015 acompanyava la cloenda dels quinze dies d'encartellades, actes i concentracions en defensa del referèndum de l'1 d'octubre que, malgrat les detencions, la censura i la pressió judicial es manté ferm.

Acte final de la campanya del 'Sí' © Marc Puig Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 1-O, Junqueras, Puigdemont, referèndum

El mateix escenari, l'Avinguda de la Reina Maria Cristina, les mateixes sensacions, "ho tenim a tocar". Una diferència, però, molt substancial amb la festa de Junts pel Sí de fa dos anys: és l'acte unitari del 'Sí' que més sensibilitats ha representat en un moment on el país és troba a 24 hores de decidir el seu futur polític amb efectes vinculants.

El mandat democràtic del 27S ens ha situat just on som ara, a una cohesió independentista que traspassa les fronteres de la seva crida per la República catalana. És Xavier Trias a la seu de la CUP quan aquesta és rodejada per la Policia Nacional, o Jaume Asens compartint escenari amb Nuet, Boya, Dante i Antoni Castellà. La pressió judicial i autoritària de l'Estat ha evolucionat l'argumentari del 'Sí' a una qüestió democràtica: Censura o urnes, monarquia o república.

El d'ahir fou un acte marcat per la música, la cultura, el país i un clam del president Puigdemont que farà fortuna, "acabem amb el procés per començar el progrés". La cloenda, protagonitzada per l'èpica del vicepresident Junqueras, encetava per als nostàlgics un debat: "quan siguem un Estat ja no faran coalició". Un mal menor per una qüestió major, els ciutadans votaran el programa electoral que representi el millor model de país. Ja no serà una discussió sobre com s'han de gestionar les molles, què hem de negociar a Madrid o quines competències volem recuperar. La Generalitat serà el responsable primer del benestar social dels seus ciutadans.

La República és a tocar, no per això vol dir que sigui fàcil d'assolir. La matinada de dissabte a diumenge, i la jornada electoral, són dos moments claus perquè Catalunya guanyi l'Estat que es mereix. Serenor, calma, civisme i alegria. No la deixem escapar després de tants anys de lluita.