Ciutadania i política es conjuren de nou per fer el darrer pas cap al referèndum

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat

30 de setembre de 2017, 07.29 h

Queden poques hores per votar i poder decidir viure en un autèntic estat democràtic o continuar en un estat dictatorial com Corea del Nord, Espanya o Turquia! ||*||



There are few hours left to vote and to decide to live in a true democratic state or continue in a dictatorial state like North Korea, Spain or Turkey! ||*||