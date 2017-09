Un 62% dels catalans anirà a votar i un 83% optarà pel sí, segons una enquesta d'un diari escocès

QUERIDO JOAN RUIZ SOLANES aka como SUPERCAT de Figueres-Girona: Tus palabras resuenan en mis oídos como musica celestial siempre que dejes de torturarme . VIVA LA PANTOJA DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles NO estaius incluidos los catalanes, porque no sois españoles) (/a ver si así dejais de torturarme,¡ coño ya !) VIVA LA PANTOJA DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles NO estaius incluidos los catalanes, porque no sois españoles) (/a ver si así dejais de torturarme,¡ coño ya !)

30 de setembre de 2017, 11.26 h



Mirad, leed, villanos separatistas lo que ha escrito Joan Ruiz i Solanes de Figueras (pongo el nombre y la ciudad así por ver si deja de darme caña) (anda, no digas que no te doy coba, ahora ya puedes dejarme en paz, ¿no?







Ara ja només QUEDEN UNES POQUES HORES per arribar, finalment, al moment que HEM ESTAT ESPERANT durant mesos AMB TANTES GANES I TANTA IL.LUSIÓ.







Hem estat pensant en el 1 d'0ctubre del 2017 durant molts mesos, i el temps, "que no el paren ni els deus", ha anat passa...