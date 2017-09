Última actualització Dissabte, 30 de setembre de 2017 13:20 h

Ho ha fet en un acte que la formació taronja ha volgut negar que sigui de campanya

6 ( 1 vot ) Carregant Carregant



"De la mateixa manera que fa 40 anys Tarradellas va tornar i va dir 'Ciutadans de Catalunya ja sóc aquí', Ciutadans guanyarà les eleccions i dirà 'Ciutadans de Catalunya, ja som aquí'". Són paraules de la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, en l'acte que aquest divendres va celebrar el partit a La Farga de L'Hospitalet, una de les poques seus que va guanyar a les eleccions del 27-S. Tot i que ha estat convocat l'últim dia de la campanya del referèndum, els de la formació taronja no han volgut admetre que es tracta d'un acte de campanya.







Inés Arrimadas, en una imatge d'arxiu © ACN - Núria Julià Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes ciutadans, Inés Arrimadas, referèndum

La propera celebració del referèndum ha fet que Ciutadans destaqui més que mai el seu discurs espanyolista i es posicioni sense complexos al costat d'un Partit Popular que ha imposat l'estat de setge a la terra que els va veure néixer.

Notícies relacionades

"Avui fa 40 anys Tarradellas va tornar de l'exili", ha dit Arrimadas en preguntar-se que pensaria l'expresident si veiés com Puigdemont "ha destrossat l'autonomia". La líder de Ciutadans ha animat el públic en un exaltat discurs on ha afirmat que "tenim el cor tan gran que ens caben tres banderes" en un escenari on els assistents portaven la bandera espanyola, l'europea i la senyera. Entre crits de "España unida jamás será vencida" o "no votarem", ha exigit la celebració de noves eleccions denunciant la llei electoral que fa "que no valgui igual un vot de l'Hospitalet que un vot a un altre lloc".El líder del partit a Madrid, Albert Rivera, ha acudit a l'acte de l'Hospitalet per demanar als assistents que "no llencin el vot a la paperera" burlant-se de les urnes que ahir va presentar en societat el govern català. Sota el lema "¡No nos callaran!", C's ha reivindicat que tothom guardi silenci aquest diumenge.Rivera s'ha atrevit a acusar els sobiranistes i aquells que estan a favor del referèndum de "colpistes" i ha comparat -de manera implícita- la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, amb Antonio Tejero. També ha afirmat que "Franco, Fidel Castro i Hugo Chávez també feien referèndums".